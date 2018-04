Família teme por segurança de Gleici no bairro em que vive

Nova milionária do pedaço, Gleici Damasceno poderá ter de se mudar de onde vive. Isso porque a família da jovem, de 22 anos, teme pela segurança da campeã do "Big Brother Brasil 18", da TV Globo, pelo fato de morar em um bairro de periferia no Acre.

Foto: Reprodução/Instagram

De acordo com o jornal "Agora S. Paulo", a vencedora do reality deve passar seus primeiros dias fora do confinamento em um hotel, com direito a segurança disponibilizada pela emissora carioca.

Após esse período, a morena decidirá se retorna ou não à sua casa.

Vale lembrar que Gleici, na próxima semana, será recebida pelo governador do Acre e pelo prefeito de Rio Branco - capital do estado.

