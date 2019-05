Fã diz que Whindersson Nunes a ajudou a quitar dívida com agiota

Mais do que apenas responder aos comentários nas redes, parece que Whindersson Nunes, 24, ajudou uma de suas fãs com uma doação para quitar uma dívida com um agiota.



A fã, Amanda Evellyn, compartilhou na terça-feira (14) em seu Instagram mensagens em que o próprio Whindersson pede sua conta bancária para depositar o dinheiro devido.

"Quero aproveitar este post também para agradecer infinitamente o Whindersson que no meu momento de mais profunda tristeza me ajudou", disse a fã.

A ajuda dele me deu uma segunda chance não só da vontade de querer viver melhor como de encarar tudo o que passou como uma segunda chance. Meu mais sincero obrigada. Obrigada pela quantia que você mandou para que eu pagasse o agiota que eu estava devendo, eternamente grata", continuou. O ato foi seguido de comentários elogiando a atitude do artista.

Folhapress