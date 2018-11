Ex-estrela da Disney preocupa fãs ao mostrar braço com marcas de agulhas

A atriz e ex-estrela do Disney Bella Thorne preocupou seus fãs e seguidores nas redes sociais ao compartilhar na seção Stories de sua conta no Instagram fotos e vídeos que mostram seus braços com diversas marcas de agulha. Na foto, junto com as marcas de agulha, também ficam visíveis as tatuagens presentes no braço da celebridade de 21 anos. Em um registro seguinte, em vídeo, ficam explícitas as marcas de agulha em seu outro braço.



A atriz Bella Thorne com o braço com marcas de agulha. Foto: Instagram

Bastante questionada por seus fãs por conta das imagens, Thorne não comentou publicamente as marcas apresentadas por ela em seus registros. No entanto, algumas pessoas e membros da imprensa internacional cogitam que trata-se de maquiagem colocada no corpo da celebridade para as gravações de uma produção na qual ela estaria trabalhando na companhia do ator Brandon Thomas Lee, ex-namorado dela e filho da atriz e modelo Pamela Anderson.

No momento, os dois estão na cidade de Atlante gravando a produção, batizada provisoriamente de Tales e focada em histórias protagonizadas por jovens rebeldes. Os assessores e agentes pessoas de Thorne foram procurados para comentar os registros mostrando as marcas em seu corpo, mas ainda não retornaram os questionamentos feitos pela imprensa internacional.

