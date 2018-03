Eliminada na última terça-feira com 94,26% dos votos, a cearense Patrícia Leitte já está em casa matando a saudade da família. A ex-funcionária pública foi recebida no aeroporto de Fortaleza por um grupo de fãs e também pelo filho, David, de 11 anos, que ela não via há quase dois meses, desde que foi confinada no hotel para entrar no "BBB 18". Patrícia e o menino ficaram bastante emocionados no reencontro.

Ex-BBB Patrícia se emociona ao reencontrar o filho. (Foto: Reprodução/Instagram)



No desembarque, um grupo de fãs e amigos de Patrícia a aguardava gritando o nome dela. A ex-BBB, que foi eliminada com recorde de rejeição em paredão triplos, recebeu o carinho do público ao retornar para casa.





Extra