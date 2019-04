Ex-BBB Elana estreia como atriz ao lado de famoso ator da Globo

Recém saída do 'Big Brother Brasil, a piauiense Elana estreará como atriz em breve. Nona eliminada do reality show da Globo, a jovem já havia declarado o interesse em investir na carreira de atriz e que gostava de no futuro ter uma oportunidade de trabalhar na emissora que a levou aos holofotes.

No entanto, Elana acaba de ganhar uma oportunidade e fará uma participação em uma encenação de Paixão de Cristo no próximo dia 19, em Bom Jesus, no Piauí. A ex-BBB irá contracenar com o ator Tuca Andrada, o Mattoso da novela ‘O Sétimo Guardião’.

Em entrevista concedida ao site da emissora carioca, a jovem se mostrou animada com a novidade na carreira. “Vou fazer o papel de Salomé e acredito que vai dar tudo certo. Vou ter um dia para ensaiar. Tenho a melhor expectativa possível, vou dar o melhor de mim, bora atuar direito”, contou.

Elana também falou que pretende investir na carreira artística. “Quero mudar de vida e não vou medir esforços para ir atrás dos meus sonhos. Quero fazer curso de teatro, de comunicação, essas coisas que vão me ajudar como influencer digital e também na área artística”, ressaltou a piauiense, que continuou: “Entrei no programa sonhando em ganhar esse prêmio, mas o meu foco sempre foi dar uma vida melhor para os meus pais. Aonde for melhor para mim, eu vou. Sem medo nenhum”, finalizou.

