Enfrentando o câncer, Influencer Nara Almeida morre aos 24 anos

Nara Almeida morreu aos 24 anos na madrugada desta segunda-feira (24). A influencer travou uma batalha pública contra um câncer de estômago, descoberto em meados de 2017.

"Atenção anjos arcanjos e guardiões do céu, acendam as luzes da ribalta. Está chegando aí, uma estrela que brilhou e encantou mtos aqui na Terra e agora vai brilhar e encantar a todos ai no céu... Ela sofreu mto e lutou mto pela vida... Mas Deus a quis pertinho dele a libertou das dores e injustiças do mundo. Estou em pedaços pois como mtos aprendi a amar essa mocinha linda. Eu já sabia da gravidade do caso...mas como a familia não divulgou achei melhor tb não divulgar... Mas ela estava sofrendo muito. E nessa madrugada ela se foi... Linda, com aquele sorriso maroto que encantou a todos... Foi voar livre como um passarinho!!! Voa mocinha linda!! Lá no céu tem um corredor de anjos a te esperar!! Vai brilhar entre as estrelas, já que você sabe ser uma", afirmou a amiga e admiradora Fernanda Marmorato, em um post no Facebook.

Pedro Rocha confirmou a notícia em seu Instagram. "Infelizmente a Nara faleceu na noite passada, depois de tanta luta minha vontade era tê-la pra sempre, mas ela merecia descansar. Sua morte deixa um vazio enorme no meu coração, mas ela vai viver pra sempre dentro de mim, será sempre minha inspiração, me fazendo enxergar o mundo de uma maneira melhor. Tenho certeza que ela vai continuar transmitindo sua força pra muita gente, porque esse era o objetivo dela. Descanse em paz meu amor."

Procurada, a assessoria de imprensa do Hospital Nove de Julho, em São Paulo, ainda não divulgou um comunicado sobre a morte da influencer.

O jogador Alexandre Pato decidiu ajudar com um tratamento de imunoglobulina para tentar auxiliar a recuperação de Nara. Assídua nas redes sociais, ela não postava nenhuma foto desde o dia 4 de maio.

Pedro Rocha, namorado da influencer, havia feito um post em homenagem a ela no domingo (20). "Hoje completamos um ano juntos, mas infelizmente a Narinha não tá bem pra gente poder comemorar. Foi uma semana difícil, um ano difícil, mas me sinto muito feliz em poder estar ao seu lado, em poder ajudar, em poder aprender com você. Aprendi a assumir responsabilidades, a enfrentar meus medos, a não dar importância pra coisas sem importância, aprendi a viver. Obrigado por fazer parte da minha vida."

Revista Quem