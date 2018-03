Emílio Dantas sofre acidente durante gravação de novela

Emílio Dantas passou por um sufoco, no último domingo (25), em Salvador, na Bahia. Durante as gravações de uma cena de "Segundo Sol" - próxima novela das 21h da TV Globo -, o ator foi atropelado e machucou o dedinho do pé.

Após o acidente, a equipe do folhetim substituiu o galã por um artista local, que não teve sua identidade revelada, segundo o colunista Leo Dias.

Foto: Divulgação/TV Globo



De acordo com a produção da trama, o incidente foi ocasionado por um motorista que estava incluso no processo de formulação da cena.

A princípio, Emílio não sofreu nenhuma lesão grave e tirou a última segunda-feira (26) para repousar, mas já pretende retornar aos trabalhos nesta terça-feira (27).

