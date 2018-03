Emicida vai escrever e estrelar sua própria cinebiografia

O rapper Emicida está escrevendo o roteiro da própria cinebiografia, ao lado de Aly Muritiba, Jessica Candal e Toni C., de acordo com a Folha de S. Paulo. Além de assinar o script do filme, que terá produção de Rodrigo Teixeira (Me Chame Pelo Seu Nome), o músico será o responsável por interpretar a si mesmo.

Em entrevista ao jornal, Emicida contou que a ideia de contar a história da sua vida nem sempre foi muito atrativa. "Um dos motivos pelos quais eu vivia correndo desse lance de biografia é que sempre achei que era uma parada de velho, mano. Eu não vivi tudo isso ainda". Porém, quando sugeriram de fazer um recorte, focar nos primeiros anos da carreira, ele topou. "Olhando assim, achei que a gente tem uma história muito valiosa para o Brasil recente."



Foto: Youtuber/Reprodução

Para Teixeira, as cinebiografias 8 Mile, Lenny e Touro Indomável são algumas inspirações, mas isso não significa que pretendem romantizar a vida do rapper. "A gente não quer novelizar a vida dele, descaracterizar o Emicida. Essas referências que cito são biografias extremamente bem-sucedidas. E acho que são boas porque têm um corte preciso na vida de cada personagem."

Emicida não será o único a interpretar a si mesmo. Seu irmão Fioti, também músico e um dos fundadores do Laboratório Fantasma, fará ele mesmo na produção. "É um filme de ficção baseado em fatos. E o Emicida é ele mesmo na tela, não vamos contratar um ator. Não faz sentido, ele tem domínio de palco, de tela. Ele e Fióti estão no filme ao lado de atores contratados", continuou Teixeira.

Por enquanto, não há confirmação de outros nomes do elenco. A expectativa é que o roteiro fique pronto no final de março, enquanto as filmagens estão previstas para começarem entre novembro e janeiro.

Omelete