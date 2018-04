Na luta contra um câncer no estômago, descoberto no início do ano passado, Mr. Catra precisou adiar a cirurgia que faria logo após o carnaval. O motivo é o que o funkeiro, de 49 anos, está com a saúde debilitada. Ele foi examinado por um médico referência no meio e segue fazendo sessões de quimioterapia.

Em tratamento de câncer, Mr. Catra tem saúde debilitada e adia cirurgia. (Foto: Reprodução)



Catra continua com uma dieta restrita, proibido de comer gordura e doce, ingerir bebidas alcoólicas e também teve que diminuir o cigarro. Por conta do tratamento, ele reduziu o número de shows. Morando atualmente em São Paulo, ele vai ao hospital uma vez por semana para realizar o tratamento.

Recentemente, Catra precisou tratar uma pancreatite, tornando a dieta recomendada pelos médicos ainda mais urgente. Sofrendo também de diabetes, o funkeiro chegou a correr o risco de perder a visão.

Procurada pelo EXTRA, a assessoria de imprensa de Mr. Catra disse que o funkeiro está reagindo bem ao tratamento e que, por conta disso, talvez ele não precise passar por uma cirurgia. O representante do artista garante ainda que Catra não está com a saúde debilitada.

