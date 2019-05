Em stories, Whindersson revela que Carlinhos falava mal dele pelas costas

O humorista piauiense Whindersson Nunes usou os Stories do Instagram para fazer um desabafo e esclarecer toda a confusão em que se envolveu com o humorista alagoano Carlinhos Maia. Os dois estão entre os maiores influenciadores digitais do país.

"Eu não estou brigando com ninguém. Pelo amor de Deus! Eu não quero, nunca quis brigar com ninguém" - afirmou o comediante do Piauí.

No vídeo, gravado no início da madrugada desta sexta-feira (24), Whindersson fala que Carlinhos vinha falando mal dele pelas costas, e esclarece que não aceitou ser padrinho do casamento do alagoano com Lucas Guimarães porque não se sentia íntimo o suficiente do casal.

"Padrinho de casamento é uma pessoa. O padrinho é quem você pede conselho num problema no casamento. Como é que eu vou dar conselho na vida de uma pessoa que eu não tô muito por dentro, gente? Entendeu? Então, tipo assim, não tinha como", explicou.

Whindersson também diz que não avisou antes a Carlinhos que não aceitaria o convite porque tudo ocorreu muito rápido, e foi pego de surpresa com a divulgação da informação sobre o convite em vários sites e perfis de fofoca nas redes sociais.

O piauiense também diz que não fez nada para que toda a confusão tivesse iniciado, revela que Carlinhos o desbloqueou no Whatsapp e pediu desculpas. Whindersson ainda diz acreditar que o episódio fez Carlinhos "tomar um choque de realidade".

"Eu li o pessoal falando nos comentários: 'Mas por que hoje? Por que você está estragando o momento deles? Por que você fez isso?'. Eu não fiz nada! Bicho, eu tô em Fortaleza, gravando uns negócios, um projeto meu. Tô trabalhando aqui de boa. Eu não fiz nada. Eu só recebi um monte de notícias, de que estavam falando de mim na televisão. Tipo, eu não liguei pra televisão nenhuma. Não tem necessidade nenhuma disso aqui. Tanto que eu fui desbloqueado no Whatsapp, e ele falou comigo. Ele falou comigo, pediu desculpas, foi super humilde, foi bem legal. Eu acho que agora ele deve ter tomado algum choque de realidade", afirma Whindersson.





Cícero Portela