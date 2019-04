Em show, platéia grita personagem de GOT em vez de gritar pelos Jonas Brothers

Ah, os Starks! Sophie Turner era a maior apoiadora dos Jonas Brothers quando eles fizeram um show surpresa no popular bar da faculdade Penn State, o Champs Downtown, na sexta-feira. A atriz de 'Game of Thrones', que está noiva de Joe Jonas, postou em sua página no Instagram um vídeo dela no palco agitando uma bandeira. Mas foi a própria Sophie que roubou o show, enquanto a multidão aplaudia e gritava "Lady Stark" a plenos pulmões.



Atriz acompanhou o noivo em show. Foto: Reprodução/Instagram

My Lady Stark" Joe comentou no vídeo. A empolgação em relação à última temporada de 'Game of Thrones' só aumenta já que alta hoje em dia, já que a estreia está programada para acontecer no próximo final de semana. No show, Nick Jonas estava acompanhado pela esposa Priyanka Chopra, enquanto Danielle Jonas acompanhou o marido Kevin Jonas.

Joe postou em sua página no Instagram fotos da banda e vídeos de Sophie e Priyanka levantando os óculos para a multidão animada no bar. Os casais também postaram fotos do grupo. "É #thejonai comin atchya!", a atriz escreveu. O show é um dos poucos que a banda realizou desde que confirmou no final de fevereiro que os Jonas Brothers iriam retornar mais de cinco anos depois da separação. O grupo então lançou um novo single, 'Sucker'.

Revista Monet