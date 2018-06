Simone, da dupla com Simaria, relatou nesta quinta-feira (28) a experiência que está vivenciando em um retiro de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ao publicar uma série de vídeos no Instagram Stories, a cantora fez uma reflexão sobre a vida e falou sobre a importância do perdão.

“Eu to ótima, leve e muito feliz. Vim a um retiro maravilhoso, que tem feito grandes coisas na minha vida, me fez entender coisas que eu não entendia. Tem curado a minha alma, o meu ser. Cuida da alma, o espírito e o corpo. Todo mundo deveria viver essa experiência”, disse Simone.





A sertaneja também falou sobre perdoar, o que, segundo ela, foi uma das coisas principais que aprendeu no retiro: “Como é difícil perdoar, né? Perdão em todos os sentidos. Quando você é preso e não consegue liberar perdão, nada na sua vida vai para frente. Tudo trava, tudo retrocede”.

Ao final, a "coleguinha" fez questão de enaltecer a sua crença religiosa e demonstrou um carinho enorme por seus fãs.

RedeTV!