Em parceria com Nicki Minaj, BTS lança clipe alternativo de 'Idol'

Os meninos do BTS não param! Após lançarem o álbum Love Yourself: Answer e alcançarem o primeiro lugar na lista da HOT 200, ranking da Billboard que dita os álbuns mais vendidos da semana, o grupo k-pop acaba de lançar um novo clipe do single 'Idol', com a participação da rapper Nicki Minaj.

As diferenças da primeira versão para esta são poucas, mas foi o suficiente para viralizar nas redes sociais e, inclusive, subir a hashtag 'Feat_NickiMinaj' nos trending topics do Twitter. No MV, logo após a parte em que os membros Jin e Jimin cantam, os meninos se reúnem para falar com a rapper no celular.

Então, Nicki acaba entrando no conceito do clipe, com um visual bem colorido e esbanjando simpatia. "Qual é, Coréia? Você sabem que fui a chefe por toda minha carreira", diz a rapper logo no começo de sua partipação em 'Idol'.

Lembrando que a primeira versão do mais novo clipe do BTS bateu o recorde de vídeo com mais visualizações no YouTube em menos de 24 horas. O grupo formado por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, Jungkook ultrapassou a marca conquistada pela cantora Taylor Swift com Look What You made Me Do no ano passado. Foram mais de 50 milhões de visualizações em 1 dia.

Na terça-feira (4), a Billboard atualizou os números da semana de lançamento de 'IDOL'. A versão com participação de Nicki Minaj estreou em 11º lugar no ranking Hot 100, responsável por listar os singles mais vendidos na semana.

O mais recente single do BTS foi a faixa mais baixada da semana nos Estados Unidos, com 43 mil downloads legais e 24,4 milhões de streams no mercado americano.

Mas os meninos já estiveram no ranking tempos antes. A música 'Fake Love' alcançou o 10º lugar neste ano, além das entradas de “DNA” e “MIC Drop” em 2017, que apareceram respectivamente em 67º e 28º lugar.

