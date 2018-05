Em clique raro, Grazi Massafera posa com o namorado

Grazi Massafera é super discreta em seu relacionamento com o advogado Patrick Bulus e quase nunca expõe o namoro. Porém, ela deixou discrição de lado e posou ao lado do amado para uma foto no Instagram. Na legenda, apenas um coração.

Grazi Massafera e Patrick Bulus (Foto: Instagram/Reprodução)



Nos comentários, os famosos elogiaram o casal. "Lindos", escreveu Marina Ruy Barbosa. Angélica e Tainá Muller tambem deixaram mensagens para o casal.

Alguns fãs, compararam o namorado de Grazi com o marido de Anitta. "Gente, quantos maridos de Anitta existem no mundo? Quero um para mim", afirmou uma seguidora. "Por um segundo, achei que era o Thiago Magalhães", comentou outro. "Parece o marido da Anitta", apontou outro.

