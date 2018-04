Em casa para tratamento, Claudia Rodrigues quer voltar a atuar

Após 45 dias internada em uma clínica de Engenheiro Coelho (SP), a atriz Claudia Rodrigues, de 46 anos, voltou para a casa para dar continuidade ao tratamento. Segundo a empresária dela, Adriane Bonato, a humorista está feliz com o retorno e empolgada na recuperação. Ela colocou como meta retomar a carreira no segundo semestre.

A atriz, diagnosticada com esclerose múltipla desde 2000, foi internada em 20 de fevereiro deste ano na clínica de reabilitação Cevisa com complicações causadas pela herpes-zóster, doença que a acometeu no ano passado e teve um "rebote" recentemente, como definiu Adriane. Claudia teve perda momentânea de visão, audição e locomoção.

O retorno para casa, ocorrido na última sexta-feira (6), foi determinado pelos médicos de Claudia, já que ela está com a imunidade baixa e corria riscos de ter outras doenças se permanecesse em contato com os demais internados.

"Ela ficou muito feliz de ter a 'meia alta', porque para ela só o fato de ir para casa já é uma felicidade que quer dizer melhora. Em casa fica mais flexível, se ela quiser assistir um programa até mais tarde, assiste", disse a empresária.

Atriz interrompeu a carreira em 2013 e diz que voltará aos palcos no segundo semestre deste ano (Foto: Guga Melgar)



Tratamento continua

Ao voltar para casa, Claudia continua com o mesmo tratamento da clínica, de reforço muscular e alimentação regrada. "Faz fisioterapia, ela tem academia em casa então toda a musculação que ela fazia no Cevisa ela faz em casa. Bicicleta, esteira, caminhada, exercícios na quadra, na piscina, hidromassagem, tudo que é feito lá", explicou a Adriane.

"Toda alimentação dela é igual ao que ela fazia na clínica, todo tratamento é exatamente o mesmo. Só que em vez de ela estar na clínica em contato com outras pessoas, ela dorme em casa até que a imunidade volte. A ideia é ela poder retornar para clínica ou já ter a alta definitiva".

Profissionais do clínica foram contratados para ir na casa de Claudia e os médicos fazem exames às segundas e sextas-feiras. O acompanhamento tem dado resultado e a atriz melhora significantemente, diz Adriane.

Retomada da carreira

A empresária conta que Claudia retornaria aos palcos em 27 de abril com a peça "Improvisos Acontecem". A primeira sessão estava marcada para Paulínia (SP) e já havia outras apresentações agendadas, todas no interior de São Paulo, como Mogi Guaçu, Americana, Campinas, Engenheiro Coelho e Artur Nogueira.

"Ela ficou tão triste da vida com a história de ter que não começar a trabalhar agora em abril. Para ela foi inadmissível, porque tem três anos que ela falava que ia voltar, então dessa vez ela decidiu não anunciar essa volta, seria uma surpresa".

A previsão era anunciar a peça na véspera da estreia e convidar o público para comparecer, segundo Adriane. "Ela ficou tão brava que agora está dando um gás tão grande na recuperação que até o médico está preocupado", explicou.

"Nas outras vezes ela se desestruturou e o rendimento dela não era tão bom. Tinha que ficar empurrando, brigando com ela para fazer. Dessa vez, a coisa foi diferente. Parece que foi um estímulo para ela"

"Ela falou que não vai admitir não voltar a trabalhar no meio do ano. Isso para ela é fora de cogitação. Ela volta e não quer nem saber", disse a empresária.

A empresária conta que cancelou todas as apresentações marcadas até junho, mas a agenda para agosto foi mantida. "Agenda que eu tenho garantida é a de 10 e 11 de agosto e 24 e 25 de agosto. É um incentivo para ela".

Trabalho interrompido

Além de participar de A Diarista como Marinete, a protagonista do seriado, Claudia também atuou em outros seriados e programas humorísticos de sucesso da Rede Globo, como Caça Talentos, Zorra Total, Sai de Baixo, Escolinha do Professor Raimundo e Casseta & Planeta, Urgente!

Após participar do Zorra em 2013, a atriz fez propagandas e ganhou prêmios até 2014, quando decidiu interromper a carreira para focar na reabilitação da esclerose.

Surtos de esclerose

Claudia teve três surtos de esclerose durante a vida, e todos trouxeram sequelas. "Quando ela sofre um surto, ela não segura o corpo dela, ela cai, os músculos todos se contraem, o rosto dela fica contraído e aí ela tem um desmaio. Quando ela volta, você não sabe como ficou. Aí tem que fazer ressonância do crânio, da coluna, todos os exames de sangue", relata a empresária.

Durante a doença ela teve três surtos. Um debilitou o olhar, o outro atacou a memória e o outro a marcha. Com o tratamento, ela conseguiu recuperar parte das partes afetadas.

G1