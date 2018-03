Eliana mostra Manuela, sua filha caçula, toda sorridente

A apresentadora Eliana resolveu encher de fofura a timeline de seus seguidores no Instagram na manhã desta quarta-feira (21). Na rede social, ela compartilhou uma foto, disponível em , de Manuela, sua filha de 5 meses com o noivo, o diretor de TV Adriano Ricco, e desejou bom dia para os admiradores.

"Que seu dia seja iluminado assim como o sorriso de Manuela", escreveu ela, que completou com as hashtags "meu sol" e "meus filhos minha vida".

Foto: Reprodução/Instagram

Eliana também é mãe de Arthur, de 6 anos, fruto do relacionamento que a estrela do SBT viveu com o músico e produtor João Marcelo Boscolli.

Folhapress