Após gerar uma grande polêmica nas redes sociais por xingar sua namorada, a modelo Victória Villari, em um vídeo, o cantor Eduardo Costa parece não ter gostado da repercussão e dos diversos comentários que, segundo ele, a "brincadeira" causou.

(Foto: Reprodução/Instagram)



Tudo começou quando o artista publicou vídeos criticando a roupa que Victoria usava na academia. Ele questiona se ela deveria usar a vestimenta, diz que ela não tem vergonha e chega a chamá-la de "filha da put*".

Durante o programa A Tarde é Sua, a apresentadora Sonia Abrão considerou a postura de Eduardo como machista. Em seguida, segundo o portal Área Vip, o sertanejo rebateu a opinião no Instagram Stories.

Ao lado da amada, Eduardo comentou as críticas que recebeu da apresentadora por conta dos vídeos. O artista se defendeu afirmando no vídeo que tudo não passou de uma brincadeira e que costuma opinar sobre a roupa da parceira. "Tem hora que eu falo: não quero que você vá com essa roupa, simples assim. Se isso é ser machista, pode me colocar assim então", disse o cantor.

"O que é bonito tem que ser mostrado, claro com respeito. Pode usar curto e tem que ser respeitoso. Mas, não tem confusão não", finalizou o artista que recebeu uma sequência de beijos da modelo.

