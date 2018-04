"Chega e se toca que a mina dança e rebola pra extravasar / e você vai ter que respeitar". É com versos como estes que Anitta, Marília Mendonça e Nego do Borel lançaram o feat "Pode Parar" na noite desta terça (3), durante a estreia do programa "Anitta Entrou no Grupo", exibido ao vivo no Multishow.

O vídeo oficial da música -que é uma composição de Anitta, Umberto Tavares e Jefferson Junior- pode ser visto no site do canal.

Dor de barriga e saia justa marcam estreia do programa da Anitta. (Foto: Reprodução/Instagram)



Em cada episódio do programa haverá o lançamento de um feat com os convidados. As próximas a encarar os desafios são Karol Conka e Maiara e Maraísa.

Além de lançar "Pode Parar", Anitta fez a primeira apresentação ao vivo de "Indecente", hit lançado há pouco mais de uma semana, durante uma festa de aniversário que a cantora deu em sua casa, no Rio de Janeiro.

DOR DE BARRIGA E NERVOSO

Em clima de descontração Anitta abriu o programa falando que estava com dor de barriga "de nervoso".

Quando anunciava a entrada dos convidados, a apresentadora ainda precisou lidar com uma saia justa: o teleprompter não exibia seu texto. Nada que a cantora não pudesse improvisar e e brincar com a situação embaraçosa.

A atração contou também com uma surpresa para Nego do Borel e Marília Mendonça: um quadro em que familiares e pessoas próximas aos artistas lhes enviaram mensagens e depoimentos em vídeo.

Alguns deles, inclusive, pareceram ter deixado a rainha da sofrência um pouco encabulada. Em tom de brincadeira, Anitta ameaçou dar uma bronca na produção em apoio à sertaneja.

A atração durou uma hora e meia e teve um único intervalo de 60 segundos -o suficiente para que a apresentadora retocasse a maquiagem.

TURNÊ INTERNACIONAL

No dia 28 de junho, Anitta vai se apresentar em Londres, na Inglaterra, na famosa casas de shows Royal Albert Hall. A venda geral de ingressos começa nesta sexta (6), mas ainda não foram divulgados os valores.

"Faremos um circuito ali com o Rock in Rio Lisboa. E já surgiram vários convites para shows em Paris também. A gente está pensando em um circuito e eu estou muito feliz porque estamos com uma demanda muito boa, que está dando até para escolher o que a gente faz e o que não faz", disse Anitta.

Folhapress