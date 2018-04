Dois meses após parto de gêmeas, Ivete puxa trio em Salvador

A cantora Ivete Sangalo retoma a agenda de shows neste domingo (29), em Salvador. Ela vai puxar um trio elétrico que sairá do Centro Espanhol, em Ondina, com destino ao Farol da Barra. A festa, que é gratuita, está programada para começar a partir das 17h30 e marca o fim da "licença-maternidade" da artista, que deu à luz no dia 10 de fevereiro, quando nasceram as gêmeas Marina e Helena.

O último show de Ivete antes do nascimento das meninas foi no Festival da Cidade, festa do Réveillon de Salvador. Por causa da gestação, ela não participou do carnaval deste ano. Agora, a baiana de Juazeiro vai desfilar sozinha no circuito 'Orlando Tapajós', o mesmo do Furdunço.

Nas redes sociais, a artista comemorou que vai ter o "próprio carnaval" e celebrou o reencontro com o público. "Melhor retorno da vida de uma cantora apaixonada. Domingo faremos nosso circuito Ondina-Barra", escreveu para os seguidores.

Ivete com suas duas filhas, Marina e Helena. (Foto: Reprodução/Instagram)

Segundo a prefeitura, o evento é uma comemoração aos 469 anos da cidade, celebrado no dia 29 de março.

A prefeitura informou que o desfile do trio de Ivete está previsto para durar uma hora. Chegando ao Farol, Ivete deve passar mais um tempo, que não foi determinado, cantando para os fãs. O público esperado para a apresentação da artista é de 60 mil pessoas.

Além da Guarda Civil Municipal, a segurança da festa será feita por 231 policiais militares, que vão atuar no percurso Ondina-Barra, nos corredores de tráfego e rotas de acessos. A PM vai empregar bases móveis, motocicletas, tropa montada, viaturas, além de patrulhas ao longo do trajeto. O esquema especial começa a partir das 14h e segue até meia-noite.

Mudanças no trânsito

Algumas ruas dos bairros da Barra e Ondina vão ter alterações por causa da festa, conforme informações da Transalvador. A partir das 12h, o tráfego de veículos será desviado na Avenida Oceânica, sentido largo do Farol da Barra, para a rua José Sátiro de Oliveira.

O tráfego de veículos e o estacionamento serão proibidos entre 15h e 0h na Av. Oceânica, entre a rua José Sátiro de Oliveira e o largo do Farol da Barra, bem como nas vias transversais. Também não será permitido estacionar nesse horário na rua Cezar Zama, nos trechos entre a rua Barão de Itapuã e a Alameda Antunes, além da rua Barão de Itapuã.

A avenida Sete de Setembro, no trecho entre a rua Afonso Celso e a rua Barão de Itapuã, a rua Barão de Itapuã e rua Cezar Zama, no trecho entre a interseção com a rua Barão de Itapuã e a Alameda Antunes, terão sentido duplo para acesso aos moradores das 15h à 0h.

De acordo com o órgão, os veículos que habitualmente trafegam pelo trecho interditado terão as seguintes opções:

Sentido Barra-Ondina: Porto da Barra, avenida Princesa Izabel, rua Drª Praguer Fróes, rua César Zama, rua Professor Lemos de Brito (Morro do Gavazza), rua Afonso Celso, rua Miguel Bournier, avenida Centenário.

Sentido Ondina-Barra: avenida Oceânica, rua José Sátiro de Oliveira (Morro do Gato), Avenida Centenário, rua Augusto Frederico Schimidt e rua Marquês de Caravelas.

A Transalvador também vai estabelecer barreiras, das 15h à 0h, nas seguintes vias:

Avenida Oceânica / Rua Dom Marcos Teixeira

Avenida Oceânica / Rua Alfredo Magalhães

Avenida Oceânica / Rua Professor Lemos de Brito

Avenida Oceânica / Rua Marquês de Caravelas

Avenida Oceânica / Rua Francisco Otaviano

Avenida Oceânica / Rua Professor Fernando Luz

Avenida Oceânica / Rua Leoni Ramos

Avenida Oceânica / Rua Doutor Artur Neiva

Avenida Oceânica / Rua Carlos Chiacchio

Avenida Oceânica / Rua José Sátiro de Oliveira (parte Baixa)

Avenida Sete de Setembro / Porto da Barra

Avenida Sete de Setembro / Rua Barão de Itapuã

Rua Miguel Bournier / Rua Marquês de Caravelas / Rua Afonso Celso

Rua Airosa Galvão / Rua Miguel Bournier

Avenida Centenário / Último Retorno

Rua Professor Sabino Silva / Rua José Sátiro de Oliveira

