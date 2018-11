Divulgado primeiro cartaz de remake de 'Brinquedo Assassino'

Os responsáveis pelo aguardado remake do clássico ‘Brinquedo Assassino’ (1988) divulgaram o primeiro cartaz da produção. Protagonizado pela atriz Aubrey Plaza e produzido pelos responsáveis por ‘It - A Coisa’ (2017), o longa está marcado para chegar aos cinemas em junho de 2019. O pôster recém-divulgado mostra a caixa do brinquedo assassino dentro de um armazém com outras caixas.





O cartaz do remake de Brinquedo Assassino, com lançamento marcado para junho de 2019. Foto: Divulgação

A sinopse oficial recém-divulgada da produção adianta que a obra deve ser bastante fiel ao filme de 1988: “Uma mãe dá ao filho um boneco de aniversário, sem saber de suas naturezas sinistras”. A direção está a cargo do cineasta norueguês Lars Klevberg.

Apesar da trama semelhante ao clássico dos anos 80, o novo filme vai alterar o nome do brinquedo malígno protagonista do filme. Ao invés de Chucky, o personagem será chamado de Buddi. As feições do boneco também foram alteradas, como pode ser vista na imagem abaixo, divulgada há alguns meses pelos produtores:

