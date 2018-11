A atriz Jennifer Lawrence, 28, que é contratada como modelo e garota propaganda da Dior desde 2012, está enfrentando uma polêmica com a nova campanha da marca. A nova coleção da grife é inspirada nas roupas usadas pelas "las escaramuzas", cavaleiras de rodeios mexicanos.

Dior é criticada por usar Jennifer Lawrence em campanha mexicana. (Foto: Divulgação/Dior)



Críticos dizem que uma modelo dessa origem deveria ter sido escalada para o filme publicitário, e não Jennifer Lawrence. Em um vídeo de bastidor da campanha, a própria atriz elogia a coleção que "celebra toda a hereditariedade dessas mulheres".

Segundo informou a CNN, a marca e a atriz estão sendo acusadas de apropriação cultural por alguns críticos. Entre eles, a atriz, dramaturga e comediante Phoebe Robinson publicou um longo texto em seu Instagram. "O que? Então, Dior e Jenniffer Lawrence querem celebrar as tradicionais cavaleiras mexicanas "através de lentes modernas" com uma mulher branca e rica como protagonista da campanha?", escreveu.

A gravação foi feita no deserto da Califórnia, nos EUA. Para Robinson, a campanha poderia ter sido facilmente gravada no México com atrizes nascidas naquele país, como Salma Hayek, Karla Souza, Jessica Alba, Selena Gomez, Eva Longoria ou muitas outras. "E a audácia de chamar que é moderno só porque quem veste é uma mulher branca".

Além de apoiadores, nos comentários de seu post, a atriz também recebeu críticas. "Sou mexicano, vivo no México e não dou a mínima para isso. Não importa se a modelo da campanha é branca, negra ou azul. Temos problemas com cartel de drogas e corrupção [...] isso é muito mais importante", escreveu um internauta.

A Dior não respondeu nada oficialmente, mas a marca tem enaltecido profissionais mexicanos em novos posts nas redes sociais.

Um vídeo mostra a fotógrafa mexicana Fabiola Zamorra registrando fotos de uma modelo da mesma origem em um ensaio feito no México. "Essa é uma das oito mulheres fotógrafas mexicanas que estão registrando os ensaios da próxima Dior Magazine."

A atriz Jennifer Lawrence também não comentou o assunto.

