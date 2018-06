"Deu sorte", diz Paolla Oliveira sobre camisa que ganhou de Marta

Paolla Oliveira está empolgadíssima com o Brasil da Copa do Mundo da Rússia. Nesta sexta-feira (22), a atriz mostrou sua torcida antes do jogo contra a Costa Rica.

A loira postou uma foto ao lado da jogadora Marta, da seleção feminina, segurando uma camisa “canarinha” autografada.

Foto: Reprodução/Instagram

“Pronta para torcer pelo Brasil com o presente e a garra dessa grande atleta: @martavsilva10!!! Seleção #GirlPower vibrando por aqui! Bora, Brasil…”, escreveu na legenda.

Nos comentários, Marta mandou vários emojis para Paolla, que respondeu após a vitória por 2 a 0: “Marta, a camisa deu sorte. Vou usá-la em todos os jogos kkkk”, prometeu.

Foto: Reprodução/Instagram

RedeTV!