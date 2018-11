Demi Lovato retorna às aulas de MMA e demite sua personal trainer

Depois de travar luta contra as drogas e passar por um tempo de reabilitação, a cantora Demi Lovato está de volta à academia e já retomou seus treinos de MMA. De acordo com o site US Weekly, que entrevistou uma fonte próxima à artista, a morena está comprometida em se manter física e mentalmente saudável.

Foto: reprodução/Instagram

Mas Demi resolveu também tomar outra medida e trocar de personal trainer. Acontece que antes de sofrer uma overdose, sua treinadora Danielle Martin já vinha notando algo de estranho na artista. Ela chegou a conversar com a cantora e dizer que ela "não era mais a mesma", para entender o que estava acontecendo, mas não teve sucesso. Após se recuperar, Lovato então a dispensou.

Em entrevista ao RadarOnline, a professora falou sobre o caso. "Eu perdi meu emprego por falar por ela. Para ser sincera, eu estou muito triste. Eu não fiz nada além de empoderá-la. Disseram para Demi que eu estava tomando conta da situação e fazendo tudo ser sobre mim. Eu nunca faria isso. Nunca. Eu estava em pé por ela. Isso é tudo", declarou.



Foto: Reprodução/Instagram





Na última sexta-feira (9), Lovato foi fotografada saindo de uma academia de Los Angeles, após uma aula de artes marciais mistas. Esse é um dos escapes usados pela cantora desde que sofreu overdose. Segundo a fonte entrevistada pelo US Weekly, a artista está determinada a se manter no caminho da saúde.

