Demi Lovato lançou nesta quinta (21) o clipe com a letra de 'Sober', sua nova música. Na canção, ela narra seu esforço para superar o alcoolismo e se desculpa por não estar sóbria.

A cantora teve problemas com o vício no começo de sua carreira e passou por internações para tratar transtornos alimentares e psicológicos em 2010. Em março deste ano ela comemorou seis anos de sobriedade e conta na música sobre sua recaída.

Demi Lovato lança música em que se desculpa por não estar sóbria. (Foto: Reprodução/Instagram)



"Me acorde quando a tremedeira tiver acabado e quando o suor frio desaparecer. Me chame quando isso acabar e quando eu sou reaparecer. Mãe, me desculpe, eu não estou mais sóbria. Pai, por favor me desculpe pela bebida derramada no chão."

Demi também pede desculpas aos fãs, que estiveram com ela durante suas internações. "Eu estou arrependida pelos fãs que perdi e que me viram recair novamente. Eu quero ser uma inspiração, mas sou apenas humana", diz ela na canção.

A cantora também fala sobre os recentes desentendimento com amigos de infância, como o cantor Nick Jonas. Na música, ela dá a entender que as discussões teriam ocorrido por conta da recaída de Demi. "Eu não tenho nenhuma desculpa para todas essas despedidas, me chame quando acabar porque eu estou morrendo por dentro".

Com "Sober", Demi lança um novo projeto e se despede de seu último álbum, "Tell Me You Love Me", lançado em 2017.

Demi decidiu se internar em uma clínica para jovens em 2010, suspendendo sua participação na turnê com os Jonas Brothers. A artista ficou três meses fora de cena e saiu da reabilitação no final de janeiro de 2011.

Folhapress