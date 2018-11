Deise Cipriano, do Fat Family, deixa UTI

Deise Cipriano, do grupo Fat Family, deixou a UTI e foi transferida para o quarto na quarta-feira (21). A cantora, que enfrenta um câncer no fígado, está internada desde no ICESP (Instituto do Câncer de São Paulo) e chegou a ficar 19 dias em coma.

Em seu Insta Stories, a filha da artista, Talita Cipriano comemorou a alta da mãe no dia em que completou 15 anos. “Eu gosto de momentos assim. Não tem preço nem presente melhor do que ver minha mãe indo pro quarto e se recuperando”, escreveu a jovem, finalista da última edição do “The Voice Kids”.

(Foto: reprodução/Instagram)



O aniversário de 39 anos de Deise, comemorado no começo do mês, também foi um dia de festa para a família. A cantora foi surpreendida por uma festa de aniversário com direito a bolo e “Parabéns Para Você”.

A homenagem também foi compartilhada no Instagram por Talita. Nos registros em vídeo e foto, Deise aparece em uma cadeira de rodas enquanto recebe o carinho dos irmãos e da equipe médica.

No feed, Talita também publicou um longo texto para a mãe, relembrando outros aniversários. "Aproveita seu dia crendo na cura e vamos aproveitar esse dia", escreveu.

