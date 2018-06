Deborah Secco posta foto com Rihanna na Copa

Deborah Secco está no clima da Copa do Mundo! Nesta quinta-feira (21), véspera do jogo do Brasil contra a Costa Rica, a atriz resolveu postar um #TBT especial em seu perfil no Instagram.



Na imagem, a mãe de Maria Flor aparece no estádio, segurando uma camisa da seleção com o nome de Neymar e com bochechinha colada com ninguém menos que Rihanna!

(Foto: reprodução/Instagram)



“Bênção da Deusa Rihanna passando na sua timeline para nos desejar uma boa véspera de jogo. #Fé #Força #Foco #BitchBetterHaveMyHexa #TBT”.

O clique da Copa de 2014, quando a cantora de Barbados veio ao Brasil, empolgou famosas como Mayra Cardi, que disparou um “lindas” nos comentários, e Gleici Damasceno. “Meu Deus. Agora o hexa vem real”, escreveu a campeã do BBB 18.

