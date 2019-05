Débora Nascimento diz que teve a vida exposta

Uma das convidadas do programa Altas Horas (Globo) deste sábado (25), a atriz Débora Nascimento, 33, afirmou que "não é o homem que nos define". A afirmação foi dita depois de o apresentador Serginho Groisman perguntar a atriz como ela estava nesse momento, em uma referência à polêmica separação dela com o ator José Loreto, 34.

Ela afirmou também que a vida particular dela acabou sendo exposta, e que, às vezes, é preciso passar por isso para entender como as coisas acontecem na vida. "Recentemente uma coisa super íntima veio a público, e você tem passar por isso e entender que as coisas acontecem na vida. O que te define é o que você leva para a vida. E eu levo a felicidade."

Sobre a relação dela com as redes sociais, Nascimento disse que as pessoas querem ver coisas que as aguçam e, por isso, resolveu mostrar sua arte, para que traga um pouco de reflexão para aqueles que a seguem.

"As pessoas querem ver algumas coisas que aguçam. O que vou mostrar nesse momento que estou tão exposta? Decidi mostrar a minha arte, um pouco de reflexão, de sabedoria, de leveza, e trazer para a galeria o que é a nossa essência."

Atualmente no ar na novela das sete "Verão 90" (Globo), Nascimento afirmou ainda que as mulheres falam muito sobre feminismo, mas que é importante abordar também a questão do feminicídio. "Se fala pouco sobre feminicídio. A gente muito fala sobre o feminismo, e agente luta por nossos direitos para abaixar esses números do feminicídios."

Levantamento feito pela Folha de S.Paulo para marcar o Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, mostra que 71% das mulheres -as que morreram e as que sobreviveram- foram atacadas pelo atual ou ex-companheiro. De cada 4 suspeitos, 1 tinha histórico de violência ou antecedentes criminais.

As estatísticas foram compiladas pela Folha a partir de um levantamento feito pelo advogado Jefferson Nascimento, pesquisador da USP, que se baseia em casos publicados na imprensa brasileira.

Relembre a separação polêmica

Em fevereiro deste ano, José Loreto e Débora Nascimento anunciaram que não estavam mais juntos, provocando não apenas comoção, mas também muita especulação. O divórcio logo levantou suspeitas de traição de Loreto, o que foi alimentado quando algumas famosas pararam de seguir Marina Ruy Barbosa, 23, nas redes sociais.

Sites e programas de fofoca, entenderam a ação de Bruna Marquezine, Thaila Ayala, Fiorella Mattheis e Giovanna Ewbank como uma defesa a Débora Nascimento. O fato de Loreto e Marina contracenarem em "O Sétimo Guardião" (Globo) ajudou a dar força à especulação, mesmo com a atriz negando qualquer envolvimento co m o colega. "Amo meu marido, sou muito feliz no casamento e nunca teria, nem nunca tive nada além de uma parceria profissional e amizade no trabalho", disse.

Mas Marina não foi a única vítima das especulações. A atriz Carolina Dieckmann, 40, também chegou a ser apontada como affair de Loreto após um abraço entre os dois ser registrado em um vídeo postado por Marcelo Serrado, 42, nas redes sociais. Alguns internautas congelaram um frame que daria a entender que os dois se beijaram.

Folhapress