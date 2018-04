Deadpool2: revelados os personagens de Julian Dennison e Bill Skarsgard

As redes sociais da Fox revelaram as identidades dos personagens de Julian Dennison e Bill Skarsgard em Deadpool 2. Segundo o perfil de Singapura do estúdio, Dennison viverá Russel, também conhecido como "Hot Stuff".

Ao que parece, ele não é um personagem consolidado da Marvel e, por isso, o CBM diz que ele pode ser "qualquer um entre Pyro e Thunderbird III". Peter, o membro mais ordinário da X-Force, confirmou no Twitter que Skarsgard é Zeitgeist, um mutante alemão que vomita ácido. "Cuidado com o hálito ácido de Zeitgeist! Ele te pegará se sua doçura não te matar primeiro! (Sério. Um cara TÃO legal)", posto como legenda de uma foto em suas redes sociais.

X-Force

Um dos personagens mais marcantes do trailer de Deadpool 2 foi Peter, que divulgou em seu twitter uma nova imagem do longa onde mostra a X-Force aparece reunida. “Digam, X #Timeselfie #XForce”, escreveu.











Na sequência, Ryan Reynolds volta ao papel principal, Zazie Beetz faz Dominó e Josh Brolin será o Cable. Deadpool 2 tem roteiro de Drew Goddard (Perdido em Marte, Cloverfield, Demolidor da Netflix), mas os roteiristas do original Rhett Reese e Paul Wernick continuaram envolvidos no projeto - saiba mais. Deadpool 2 estreia em 17 de maio.

