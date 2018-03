'Deadpool 2' ganha novo trailer; assista

'Deadpool 2" teve um novo trailer divulgado nesta quinta-feira (22). No vídeo, o ator Ryan Remonds, protagonista da história, aparece desfigurado após um ataque bovino quase fatal e em cenas de ação e de romance com Vanessa, personagem de Morena Vaccarin. A sequência do filme ainda conta com Zazie Beetz e Josh Brolin no elenco.

"Deadpool 2" tem previsão de lançamento para 18 de maio. David Leitch dirige a produção.

'Deadpool 2' ganha novo trailer. (Foto: Divulgação)



No primeiro vídeo divulgado sobre o filme, o anti-herói da Marvel aparecia em uma "aula de pintura", inspirada em programas de TV dos anos 80.

Em agosto de 2017, um dublê que participava das gravações do filme no Canadá morreu após sofrer um acidente na filmagem de uma cena em uma motocicleta.

Ryan Reynolds lamentou a morte. "Hoje, perdemos tragicamente um membro da nossa equipe enquanto filmávamos 'Deadpool'. Estamos com os corações partidos, chocados e devastados", escreveu o ator canadense em sua conta no Twitter.

Apesar de ter sido criado pela Marvel, o personagem Deadpool – e todos os mutantes, como os X-Men – tiveram seus direitos nos cinemas comprados pela 20th Century Fox. O primeiro filme do personagem, lançado em 2016, arrecadou US$ 783 milhões no mundo todo.





G1