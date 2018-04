Danni Suzuki avalia: ‘Amadurecer me torna mais segura e interessante’

Para Danni Suzuki, o tempo é um motivo de orgulho e bons sentimentos. Foi ele que a tornou a atriz, a diretora audiovisual, a apresentadora e a mãe que é hoje. Por essa gostosa relação com o passar dos anos, o número 40 na idade é só mesmo um número.

“Adoro minha idade e amadurecer me torna mais segura e interessante. Hoje sei exatamente o que quero para mim e isso me dá foco e me faz aproveitar melhor meu tempo”, avalia.

A morena busca o equilíbrio do corpo e da mente (Foto: Caesar Lima / Divulgação)



A boa forma e a disposição são indiscutíveis. É ioga, surf, capoeira, balé... e não para por aí.

“Gosto de estar sempre buscando experimentar novas atividades”

Com o filho Kauai, de 7 anos, a artista divide a paixão pelo surf. Os dois fazem aulas com o mesmo professor, o surfista Willyam Santana.

A morena busca o equilíbrio do corpo e da mente (Foto: Caesar Lima / Divulgação)

“Nosso mestre, além de surfar com movimentos contínuos e expressivos, que é o surf que acho bonito, nos ensina sobre alimentação, como ser educado e generoso na água, ensina sobre os ventos, mares e chuvas e ainda nos faz gargalhar até chorar. É essa vibe que faz o dia e os perrengues no mar valerem a pena!”, diverte-se.

O corpo saudável, diz Danni, é fruto de muita água, uma alimentação focada nos orgânicos, esporte, natureza e...

”Acima de tudo, uma mente sadia, equilibrada, leve e consciente”, completa.

“A gente é o que come, definitivamente. Escolho alimentos que vão realmente me dar força e me deixar saudável. Não adianta comer somente saladas, frutas e legumes e achar que está sendo saudável. [...] Gastar dinheiro com bons alimentos faz mais sentido para mim do que gastar depois com remédios e cirurgias”.

E nesse tipo de alimentação está também uma forma de a atriz ver o mundo. Ela explica: “Consumindo alimentos orgânicos você também fortalece a agricultura familiar e, dessa forma, o mundo parece para mim mais equilibrado e inteligente”.

Gshow