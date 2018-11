Danilo Gentili defende Silvio Santos após desabafo de Cláudia Leitte

O humorista Danilo Gentili, 39, usou a página no Twitter para opinar sobre o caso de assédio envolvendo a cantora Claudia Leitte, 39, e o apresentador Silvio Santos, 87. Para Gentili, a artista deveria ter levado a situação na brincadeira.

"Creio que homens e mulheres são iguais. Sempre que vou no Silvio ele me zoa. Já zuou minha sexualidade. Chamou meu trabalho de porcaria, me chamou de burro, de viado, de picareta. Eu dou é risada. Se eu tenho capacidade e segurança de entender zuera pq uma mulher não teria? Ué?", escreveu o comediante em sua página.

Na segunda (12), a cantora Cláudia Leitte se manifestou em suas redes sociais sobre os comentários de Silvio Santos durante sua apresentação no Teleton, no último sábado (10). Na ocasião, o dono do SBT disse que não abraçaria a cantora, que usava um vestido rosa para não fica excitado.

Como toda publicação polêmica, o comentário de Gentilli rendeu longas discussões entre seus seguidores na internet. Alguns o apoiaram dizendo que se fosse Ivete Sangalo, ela teria rido da situação, já que Silvio Santos é conhecido fazer comentários fora do tom e polêmicos.

Comentários mais críticos disseram que o caso não deveria ser tratado como exagero por parte da cantora baiana. "Mais de 75% dos estupros no Brasil têm como vítimas mulheres, então a mulher encara de forma diferente o assédio, e a nossa cultura minimiza a agressão sexual e objetifica mais a mulher que o homem. Então, a comparação aqui é injusta", escreveu uma internauta.

A igualdade entre homens e mulheres citada pelo humorista também foi ponto alto da discussão entre internautas. "A igualdade que buscamos é de uma mulher poder se sentir tão segura quanto você quando sofre algo assim. De poder chamá-lo só de 'zoeira', como é natural para você", apontou uma internauta.

FAMOSAS APOIARAM ATITUDE DE CLAUDIA LEITTE

A cantora Daniela Mercury, as atrizes Deborah Secco, Taís Araujo e a apresentadora Astrid Fontenelle são algumas das celebridades que deixaram mensagens de apoio à cantora Claudia Leitte,.

Bruna Marquezine também se manifestou mais tarde contra a conduta de Silvio Santos. "Roupa não é convite", escreveu a atriz em uma rede social, nesta segunda (12), usando um texto que está viralizando nas redes sociais. "Quando em rede nacional e durante um programa social, um apresentador assedia uma cantora, podemos ver como essa violência é normalizada na nossa sociedade. Tão normalizada que muitas de nós não sabem como reagir", escreveu a atriz.

Marcio Pedreira, marido de Claudia Leitte também usou as redes sociais para falar a respeito. Ele publicou uma foto de sua família com o texto "Claudia Cristina Leite Inácio Pedreira. Mulher, filha, mãe, esposa, te amamos! Você merece respeito! Continue fazendo com muito amor tudo da sua vida", escreveu.

