Dado Dolabella é solto após dois meses preso por não pagar pensão

O ator Dado Dolabella foi solto pouco após a meia-noite nesta sexta-feira (6) da delegacia onde se encontrava preso pelo não pagamento de pensão alimentícia. Ele estava na carceragem do 33º Distrito Policial (DP) de São Paulo, em Pirituba (Zona Norte).



Dado havia sido preso na noite do dia 5 de fevereiro. Segundo a polícia, o ator deve R$ 196 mil de pensão. Ele foi condenado em dezembro de 2017 a pagar pensão alimentícia a um dos filhos dele. Ele chegou a ser preso em agosto, mas conseguiu uma liminar para não ficar na cadeia.

Injúria e dano

Apesar da soltura prevista para esta semana, outro mandado de prisão em nome de Dado já foi expedido. A juíza Ana Paula Delduque do 3ª Juizado da Violência Doméstica em Jacarepaguá, no Rio, revogou os termos de condicional e expediu no fim de fevereiro novo mandado de prisão para Dado por outro crime. Desta vez, no entanto, a prisão será em regime aberto.

Ator Dado Dolabella em fevereiro, quando foi preso em SP após não pagar pensão alimentícia a um dos filhos (Foto: Reprodução TV Globo)



O novo mandato é refente a um processo de 2014. Dado foi condenado a dois meses e 15 dias de prisão por injúria e dano, após xingar e escrever palavras ofensivas na lataria do carro de Viviane Sarahyba, sua ex-mulher.

A pena foi convertida em serviços comunitários, e Dado deveria cumprir uma série de termos condicionais, como avisar sempre que fosse deixar o Rio de Janeiro, participar de reuniões de grupo de reflexão para homens e o comparecer em juízo mensalmente.

Em sua decisão, a juíza Ana Paula falou sobre o não-cumprimento dos termos da condicional de Dado.

No regime aberto, o condenado pode realizar atividades permitidas durante o dia e precisa recolher-se à noite em casa de albergado ou na própria casa, na falta de estabelecimento adequado.

Prisão em São Paulo

Dado havia sido preso em São Paulo após a Justiça do Rio expedir um mandado de prisão. Uma mulher procurou os policiais do 5º Distrito Policial, na Aclimação, e apresentou o mandado de prisão. A denunciante disse saber onde Dolabella estava escondido.

Ela levou os policiais até um apartamento em Moema, bairro nobre na Zona Sul da capital paulista. Dado Dolabella foi preso e levado para a delegacia.



Na época, ele contestou o valor da pensão. "Esse valor da pensão está errado, é um valor que eu não recebo mais. Eu queria poder dar mais pro meu filho", afirmou Dolabella.

'Pagava o que podia'

A mãe de Dado Dolabella, a atriz Pepita Rodrigues, visitou o filho na carceragem do 33º Distrito Policial (DP) de São Paulo, em Pirituba, em fevereiro e disse que o filho estava sendo bem tratado.

“Ele pagava o que podia pagar. Vamos ver o que a Justiça vai resolver. Vamos aguardar e rezar para que ele saia de lá logo. Tenho muita esperança”, disse na época ao G1.

G1