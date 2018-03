Curtindo a vida de aposentado, Ronaldinho diz estar saindo menos à noite

Ronaldinho Gaúcho nunca escondeu que é um apreciador da vida noturna. A aposentadoria recente, contudo, parece ter mudado o estilo do craque. Durante participação no "Resenha", da ESPN Brasil, o ex-jogador afirmou estar saindo menos do que antes.

"Legal demais (a vida de aposentado). Hoje valorizo muito minha casa, estar com meus amigos. Todo mundo sabe que sempre gostei da noite, da balada. Nunca deixei de ser profissional por gostar de música, da noite. E hoje em dia é muito raro sair, tem que ter um show muito bom para eu sair de casa", afirmou.

Foto: Reprodução

A música é um tema no qual Ronaldinho tem investido. O ex-jogador já lançou músicas com Wesley Safadão e João Lucas e Marcelo. "Música é um desafio novo. Uma paixão antiga, mas um desafio novo... minha família sempre foi muito musical, sempre gostei de música. Depois que falei com alguns parceiros, eles me incentivaram a compor. E o negócio está andando legal, então vamos que vamos. Onde tem música, para mim, eu estou bem", continuou.

Confira outras declarações de Ronaldinho:

Em relação a torcida do grêmio, "Só tenho a agradecer à torcida. Fiquei dos meus 7 aos 20 anos. Minha base inteirinha fiz lá. Só tenho que agradecer o carinho que sempre me deram".

Flamengo: "Jogar no Flamengo era um sonho de adolescente, um sonho vestir a 10 do Mengão. Jogar no Flamengo é algo mágico. Estava tão feliz de realizar esse sonho, que para mim estava tudo suave (sobre gramado ruim e vestiários com problemas)".

Em nenhum outro clube que joguei na minha carreira eu fiquei sete meses sem perder um jogo. Tudo aconteceu a mil maravilhas, o Rio de Janeiro ficou pequeno.

Barcelona: (Arrependimento) Não. Quando saí de lá, estava bem ciente do que ia fazer da minha vida. Queria ir para o Milan e conquistar outras coisas. Era o que eu queria: "tenho que mudar, não posso ficar parado no tempo". Para mim, foi tudo maravilhoso enquanto durou.

Terra