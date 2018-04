Gustavo Bello Corrêa, cunhado de Ana Hickmann, resolveu se pronunciar, na última terça-feira (3), após ser absolvido da acusação de homicídio. O réu usou as redes sociais par falar sobre o caso.

"A situação é bizarra e absurda, como eu já disse. Não me arrependo de nada, faria tudo de novo. São três decisões favoráveis a meu respeito contra a decisão do promotor, que insiste em me incriminar. Esse episódio não acabou, mas a gente tem um céu azul pela frente", disse o irmão de Alexandre Corrêa.

Foto: Reprodução/ Instagram

E continuou ao agradecer o suporte das pessoas: "Queria agradecer muito ao apoio de todos, as mensagens, telefonemas. Não consigo atender a todo mundo. Graças a Deus, tem muita gente me apoiando. Acredito que não poderia ter sido diferente, todo mundo se coloca no meu lugar".

Para quem não sabe, Gustavo era acusado no processo sobre a morte de Rodrigo Augusto de Pádua, fã que invadiu um hotel na região sul de Belo Horizonte e fez a apresentadora de refém em 2016.

