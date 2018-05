Cristiano Ronaldo vira super-herói em nova franquia animada

Parece que o brasileiro Neymar não é o único a ganhar uma versão animada na televisão (o craque virou protagonista de 20 esquetes assinadas por Maurício de Souza). O futebolista Cristiano Ronaldo anunciou que vai emprestar sua imagem para a produção da franquia de animação Striker Force 7. Na série, o atacante do Real Madrid será um super-herói.

O projeto, resultado de um acordo entre a produtora Graphic India e a VMS Communications —especializada em marketing digital —, será reproduzido em vários formatos, de histórias em quadrinhos a videogames e conteúdo digital. A série é uma criação de Ronaldo e Sharad Devarajan, que assinarão a produção executiva ao lado de Diego Guarderas e Jeevan J. Kang.

"Da mesma maneira que o futebol conecta culturas e pessoas ao redor do mundo, acredito que os personagens animados e os heróis podem fazer o mesmo. Estou muito animado por poder unir essas paixões do esporte e dos super-heróis através neste projeto e compartilhá-lo com meus fãs", disse o atleta.

Devarajan, por sua vez, ressaltou a relevância de Ronaldo no esporte e também para o público. Para ele, o jogador é um "super-herói da vida real":

"Cristiano Ronaldo tem inspirado milhões de pessoas ao redor do mundo com sua dedicação, ética e épicos jogos. Ele é um herói da vida real para esta geração e esta nova série vai reunir um time global de personagens do mundo, que são representativos da diversidade de seus fãs", disse o co-criador. "O nome de Cristiano é sinônimo de profissionalismo, dedicação e sucesso. Essa é a razão pela qual inspira milhões de pessoas no mundo todo", acrescentou.

Striker Force 7 ainda não possui data de estreia.

Adoro Cinema