'Corrigir erros e investir em acertos', promete criador de 3% para 2º temporada

O disputadíssimo painel da Netflix no Rio Creative Conference desse ano foi comandado por Rita Moraes e recebeu Felipe Braga, o criador da terceira produção brasileira original da Netflix, Samantha!; e Pedro Aguilera, responsável direto pelo sucesso de 3%, que terá a estreia de sua segunda e aguardada temporada no fim do mês. O painel exibiu um trailer com imagens de várias produções e os criadores falaram um pouco sobre os processos criativos de seus programas.

“Na segunda temporada de 3% vamos tentar corrigir alguns defeitos que ficaram evidentes na primeira e vamos investir mais no que deu certo”, contou Pedro. “Queremos ampliar mais o universo, ir para o continente”. O jovem showrunner (claramente muito animado e apaixonado pelo sucesso da série) também falou sobre como é o processo de amadurecimento quando se está à frente de algo tão grande assim: “Eu sempre fui o tipo de roteirista que tinha medo dos atores. Mas, eu comecei a ouvir mais, a sentar com os atores e compreender a perspectiva deles”.



3% foi a primeira série brasileira original da Netflix. Foto: Divulgação

Já Felipe Braga não falou muito sobre Samantha!, que está cercada de segredos. Mas, um pequeno clipe da série foi exibido no final do painel e mostrou Daniel Furlan num diálogo hilário com Emanuelle Araújo, protagonista da trama, que conta a história de uma ex-famosa que está fazendo de tudo para voltar ao estrelato. A surpresa ficou por conta da aparição de Alice Braga (a produtora da série, Los Bragas, é da irmã de Alice). “Queríamos ser capazes de contar uma história que não pudesse ser contada em nenhum outro lugar, só aqui”, disse o criador do show.

O painel ainda contou com a mexicana Natassja Ybarra-Klor, que assina a série Ingobernable e que também ajudou a falar sobre como as produções locais da Netflix ajudam a levar para o mundo uma perspectiva cultural diversificada.

3% é um thriller ambientado em um futuro pós-apocalíptico, onde somente 3% da população é aceita em uma sociedade privilegiada após todos serem submetidos a um processo intenso e competitivo.

A primeira temporada já está disponível na Netflix. A nova temporada estreia em 27 de abril.

