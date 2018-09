Conheça 5 estrelas que decidiram abandonar o vício do cigarro

Nesta quarta-feira (29), é celebrado o Dia Nacional do Combate ao Fumo, data em que são realizadas diversas ações pelo Brasil a fim de conscientizar os cidadãos sobre os problemas à saúde provocados pelo cigarro. Várias estrelas decidiram parar de fumar e já até incentivam as pessoas a fazerem o mesmo. Independente de terem sofrido recaídas, já que, para muitas pessoas, elas fazem parte do processo de por fim à dependência ao tabaco, manteram-se firme em sua decisão.

De Gisele Bündchen a Glória Pires, conheça cinco famosas que resolveram abandonar o vício.

Gisele Bündchen

Hoje adepta a uma vida saudável, a modelo Gisele Bündchen já fumou durante sete anos. A beldade experimentou o cigarro ainda novinha, aos 16 anos, e só parou com o vício em 2003. Na época, a mídia divulgou que a musa engordou seis quilos, porque começou a comer mais.

Juliana Paes

Apesar de, recentemente, ter sido flagrada com um cigarro na mão, Juliana Paes resolveu deixar o vício do fumo em 2009. A atriz começou com o intuito de afrontar o pai, que também era dependente na época, mas quando decidiu parar de fumar ambos fizeram um acordo para abandonar a dependência. Em 2011, a morena fez campanha para incentivar as pessoas a largarem a prática.

Malu Mader

Iniciada no fumo com apenas 12 anos de idade, Malu Mader parou com o vício somente quando descobriu complicações em sua saúde. Muito apegada à vida, decidiu ficar longe da cortina de fumaça do cigarro, após muito esforço.

Antonia Morais

A jovem atriz resolveu parar de fumar em 2014, quando tinha 22 anos. Antonia Morais, filha de Glória Pires, anunciou a novidade em suas redes sociais, em 2015, quando afirmou que tinha um novo vício: exercícios físicos. O hábito fez muito bem à morena, que é dona de um corpo escultural, exibido constamente por ela em suas redes sociais.

Glória Pires

Assim como Malu Mader, a artista também começou a fumar com apenas 12 anos. Presa ao vício por uma década, aos 22 anos resolveu parar. Glória Pires se manteve nessa decisão por oito anos, mas enfrentou uma recaída no meio do caminho, quando acreditou que poderia estabelecer um tipo mais "civilizado" de relação com o cigarro. Quando percebeu que apenas perdeu tempo, largou completamente.

Na época em que sua filha Antonia fumou pela primeira vez, a atriz conversou com a jovem abertamente sobre o assunto, que acabou acatando os conselhos da mãe.





