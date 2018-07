Confira os detalhes do festão de Marina Ruy em cartão-postal do Rio

Marina Ruy Barbosa não tinha planos para comemorar os 23 anos, mas na última hora decidiu dar uma festa. E que festa! A protagonista da novela das 19h, " Deus Salve o Rei" reservou um dos points da noite carioca, o Morro da Urca, para celebrar o aniversário com seletos 300 convidados e surgiu poderosa, usando um vestido sexy dourado, da grife italiana Versace, com decotão nas costas, acompanhada do marido Xandinho Negrão.

Marina usou um vestido sexy dourado, da grife italiana Versace. (Foto: Reprodução/Instagram)

Bruna Marquezine, Tatá Werneck, Paolla Oliveira, Alinne Moraes, Sasha, Agatha Moreira, Rômulo Estrela, Rodrigo Simas, entre outros colegas globais foram alguns deles. Glória Maria também marcou presença, assim como Preta Gil, Nego do Borel e até os jogadores de futebol Daniel Alves e Kaká.

Marina Ruy Barbosa e o marido Xandinho Negrão.(Foto: Reprodução/Instagram)

"Marina é uma querida. Doce, parceira e linda. Festejar 23 aninhos é muito bom e merece um festão mesmo. Vim para desejar a ela tudo de bom", disse Alinne Morais na chegada ao lado do marido o cineasta Mauro Lima.

As duas áreas reservadas para a festa de Marina contaram com vários DJs, entre eles, Alok e Felipe Mar, se revezando nas carrapetas e show de Nego do Borel, que colocou a ruiva pra descer até o chão.

DJ Alox e Marina. (Foto: Reprodução/Instagram)

A atriz e o marido não saíram da pista, assim como Agatha Moreira e Bruna Marquezine, que rebolou até o chão ao som do funk. A namorada de Neymar, que chegou quase uma hora da manhã depois de passar a tarde com Marina no hotel Fasano, na zona sul do Rio, se arrumando, entregou que não tinha comprado presente para amiga por falta de tempo.

Bruna Marquezine chegou quase uma hora da manhã depois de passar a tarde com Marina no hotel Fasano. (Foto: Reprodução/Instagram)

"Estou gravando direto e não consegui comprar nada, mas vou ainda ver uma lembrança", desculpou-se. No dia anterior, no entanto, Marquezine foi flagrada tomando cervejinha e compras com um grupo de amigas em um shopping da zona sul carioca.

Bruna, que faz aniversário dia 4 de agosto, disse que está pensando em viajar e sobre o jogo do Brasil nesta segunda-feira (2) pelas oitavas de final na Copa contra o México, ela garantiu que vai torcer muito e pulou a pergunta sobre Neymar.

Mas não foi só Bruna que chegou à festa sem presente para Marina. Tirando o diretor da novela, Fabricio Mamberti, e dois convidados não famosos, ninguém levou uma lembrança para a anfitriã, que assumidamente gosta de dar festas - fez quatro casamentos - e nao poupa dinheiro na hora de gastar.

O UOL apurou que Marina gastou em torno de 300 mil com a festa. A decoração foi de Patrícia Vaks e o buffet assinado pela Duas Gastronomia, de São Paulo. A boleira escolhida pela atriz foi Isabella Suplicy e os doces eram de Fabiana D'Angelo.

