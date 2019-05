Compadre Washington sofre queda em assalto após Virada Cultural e é internado

O cantor Compadre Washington, um dos vocalistas do grupo É o Tchan, foi internado na madrugada desta segunda-feira (20), após se ferir em um assalto. Ele estava se apresentando na Virada Cultural, na capital.

Washington está internado no Hospital das Clínicas e não corre nenhum risco. O assalto ocorreu nas imediações do hotel em que ele estava hospedado.

Washington teve o telefone celular roubado e sofreu uma queda, que "ocasionou um ferimento na cabeça", segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa do artista. Imediatamente, ele foi socorrido e levado para uma unidade de saúde da cidade.

Agora internado nos Hospital das Clínicas, "Compadre Washington segue em observação, porém fora de perigo. Todas as medidas cabíveis estão sendo providenciadas."

O grupo É o Tchan se apresentou no palco do largo do Arouche, no centro de São Paulo.

Folhapress