Como Homem-Formiga e a Vespa se conecta a Vingadores: Guerra Infinita

Vingadores: Guerra Infinita chegou aos cinemas e surpreendeu os fãs com seu final: após reunir todas as Joias do Infinito, Thanos (Josh Brolin) sai vitorioso e consegue matar metade da população do universo. Assim, heróis como Pantera Negra, Homem-Aranha, Senhor das Estrelas, Drax, Groot, Falcão, Feiticeira Escarlate, entre outros, deixam de existir. Apesar disso, o próprio longa dá pistas de que tudo ainda pode ser resolvido: Doutor Estranho diz que viu uma possibilidade de vitória - e que tudo deveria acontecer daquela forma - e Nick Fury envia uma mensagem para a Capitã Marvel, antes de desaparecer na cena pós créditos.

Porém, além dessas duas possibilidades, outro filme tem papel importante nessa história: Homem-Formiga e a Vespa, que chega aos cinemas em 5 de julho. Em uma entrevista recente, os roteiristas de Guerra Infinita, Christopher Markus e Stephen McFeely, deram pistas do que pode acontecer. Eles disseram que os fãs precisam prestar atenção no novo filme, mas afirmaram também que os acontecimentos de Vingadores 3 são “reais”. Então o que pode ser feito para salvar os heróis? A resposta está no Reino Quântico.

Conhecido nos quadrinhos como Microverso, o Reino Quântico foi apresentado nos cinemas no primeiro filme do Homem-Formiga. Ele é descrito por Hank Pym como uma dimensão alternativa, acessível apenas por energias mágicas, místicas ou alcançando um tamanho subatômico com as Partículas Pym. Neste lugar, “tempo e espaço” são irrelevantes. Essa definição abre uma série de possibilidades para o que pode acontecer no MCU após Vingadores: Guerra Infinita. A mais forte delas é a viagem no tempo.

Foto: Reprodução/Marvel

Em fotos anteriores do set de Vingadores 4, os personagens principais são vistos com uniformes antigos, no que parece ser a Batalha de Nova York do primeiro filme da equipe. As imagens também mostram o Homem-Formiga, que não estava originalmente nas cenas. Tudo isso pode indicar que Homem-Formiga e a Vespa mostrará Scott Lang aprendendo a viajar no tempo pelo Reino Quântico para avisar os Vingadores de seu futuro trágico.

Em uma entrevista em abril, Evangeline Lilly revelou que a produção de Peyton Reed terá foco na busca dos protagonistas por Janet Van Dyne, a Vespa original, que ficou presa no Reino Quântico durante uma missão. Assim, é certeza que os personagens ficarão muito tempo no local e podem descobrir como usar as propriedades do Reino Quântico a favor dos heróis.

Porém, como os próprios roteiristas de Guerra Infinita já indicaram, isso não necessariamente garante um futuro em que todos saem vitoriosos e, principalmente, vivos. Mexer com viagens no tempo sempre foi um conceito complicado, já que mudar o passado pode gerar consequências desastrosas para o futuro. Imagine, por exemplo, se reverter as mortes de personagens queridos significar a morte de outros, tão amados quanto? Ou se novos heróis, como Homem-Aranha e Pantera Negra, jamais se tornarem Vingadores?

A única certeza nesse momento é que Vingadores: Guerra Infinita significa uma mudança sem precedentes no Universo Cinematográfico da Marvel. Mesmo que a viagem no tempo aconteça e altere as mortes, isso provavelmente gerará outros acontecimentos definitivos que devem moldar a Fase 4 do estúdio, com anúncio previsto para a San Diego Comic-Con de 2019. Até lá, o que resta é confiar no Doutor Estranho.

Vingadores: Guerra Infinita já está em cartaz nos cinemas e Vingadores 4 está marcado para 2 de maio de 2019.

Omelete