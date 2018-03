Com três prêmios arrematados, "A Força do Querer", da Globo, foi o principal destaque durante a realização da 60ª Edição do Troféu Imprensa, no SBT, neste domingo (4). A trama escrita por Gloria Perez conquistou o prêmio nas categorias: melhor novela, melhor ator e melhor atriz.

Marco Pigossi foi eleito pelos jurados como o melhor ator, e Juliana Paes bateu a rival Paolla Oliveira como a melhor atriz, em 2017. Eles interpretaram Zeca e Bibi Perigosa, respectivamente.

Dono do formato desde 1969, Silvio Santos continua sendo o centro das atenções e motivo para famosos e artistas de outras emissoras quererem ir ao SBT para conhecê-lo. Ele fez brincadeiras com jornalistas, artistas, promoveu saia justa entre Joelma e Sonia Abrão e ainda levou um puxão de orelha de Leo Dias, que reclamou da falta de investimento no departamento de jornalismo da emissora.



O evento é comandado, desde sua primeira edição, por Silvio Santos. Foto: Reprodução/SBT

O Troféu Imprensa 2018 durou as longas quatro horas, e teve como jurados Marcelo Bartolomei (revista Caras e Contigo), Nelson Rubens (RedeTV!), Flávio Ricco (UOL), Sonia Abrão (RedeTV!), Léo Dias (jornal O Dia e SBT), Ricardo Feltrin (UOL), Márcia Piovesan (revista Tititi), Jorge Brasil (revista Minha Novela), Keila Jimenez (R7) e Wivian Maranhão (revista 7 Dias, Conta Mais e TV Brasil).

A votação foi realizada em parceria entre o SBT e o portal UOL, e registrou mais de 30 mil votos.

Veja a lista dos vencedores:

Cantora

Marília Mendonça

Programa infantil

"Bom Dia e Cia"

Programa humorístico

"A Praça é Nossa"

Programa de auditório

Programa Silvio Santos

Novela

"A Força do Querer"

Programa de entrevista

"The Noite com Danilo Gentili"

Ator

Marco Pigossi

Programa jornalístico

"Conexão Repórter"

Dupla Sertaneja

Simone & Simaria

Animador ou Apresentador de TV

Silvio Santos

Atriz

Juliana Paes

Telejornal

"Jornal Nacional"

Programa de TV

"Lady Night"

Animadora ou apresentadora de TV

Patricia Abravanel

Cantor

Luan Santana

