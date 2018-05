Com revelações sobre gravidez, Sabrina tem maior audiência desde estreia

O Programa da Sabrina bateu recorde de audiência no último sábado (5). A atração da Record marcou 11 pontos em São Paulo -cada ponto equivale a cerce de 72 mil domicílios. É a maior audiência desde a estreia do programa, em 2014.

No programa em questão, a apresentadora foi entrevistada por Rodrigo Faro, e falou sobre sua gravidez. Ela contou que é uma gravidez de risco, e revelou que será mãe de uma menina.

Sabrina fala da gravidez em entrevista exclusiva para Rodrigo Faro. (Foto: Reprodução/Instagram)

A atração chegou a marcar pico de 12 pontos, ficando três pontos à frente do SBT. No Rio de Janeiro, o programa chegou a 7 pontos, onde cada ponto equivale a 45 mil domicílios.

Em quase duas horas de entrevista a Rodrigo Faro, Sabrina contou detalhes de como recebeu a notícia da gravidez e falou sobre a felicidade que tem sentido por ser mãe pela primeira vez.

"Antes de fazer o check-up no hospital [por causa de uma lesão no joelho], eu fiz um teste de farmácia. Apareceu que eu estava grávida, mas não falei com ninguém e fui trabalhar normalmente. No início senti um pouco de medo porque eu não esperava. Eu sonhava, mas não planejava", relembrou.

Apresentadora está grávida de 9 semanas de uma menina. (Foto: Reprodução/Instagram)

A apresentadora da Record também confirmou que a gestação é considerada de risco. A informação foi revelada inicialmente por Dona Kika, mãe de Sabrina, em entrevista ao UOL.

"Eu tenho um hematoma subcoriônico, também chamado de descolamento ovular. Quando eu fui internada, eu tive uma hemorragia. Na hora que vi a quantidade de sangue, achei que tinha perdido o bebê naquele momento. Saímos correndo eu e minha irmã para o hospital", contou Sabrina. "Aqui pediram para que eu ficasse internada. Existe, sim, o risco de perder o bebê. Quando cheguei aqui o risco era de 70% de não dar certo. Mas tenho fé que será por um período pequeno. Todo dia é um dia de vitória pra mim", relatou ela, que espera deixar o hospital em até 10 dias.

"Hoje o bebê está extremamente saudável, ele está se movimentando, o tamanho é o ideal para as nove semanas, está tudo perfeito (...) vou fazer de tudo para proteger esse bebê", disse Sabrina.

PRIMEIRO FILHO

A apresentadora de 37 anos está grávida do primeiro filho com o noivo, Duda Nagle. A notícia foi divulgada primeiramente pelo jornalista Léo Dias no programa Fofocalizando, do SBT, na segunda-feira (30). Em seguida, Sabrina publicou um vídeo no Instagram anunciando a gestação.

A apresentadora de 37 anos está grávida do primeiro filho com o noivo, Duda Nagle. (Foto: Reprodução/Instagram)



"Eu sempre sonhei com esse momento, mas agora o sonho passou a ser realidade... e que responsabilidade! Daqui a aproximadamente 210 dias a gente vai se ver pela primeira vez, mas até lá, estaremos bem juntinhos nessa jornada, num mix de sentimentos onde o resultado é muito AMOR. Vou ver você crescendo, te proteger e vibrar com seus chutinhos.... Papai e mamãe já te amam mais que tudo", disse Sabrina no Instagram.

No vídeo, Sabrina anuncia a gravidez para Duda Nagle, mostra o enxoval e a ultrassonografia do primeiro bebê. "Eu sempre sonhei com esse momento. A primeira pessoa para quem contei foi o Duda", disse a apresentadora.

"Junto com a gravidez, você ganha uma força, muda tudo", complementa Sabrina. "E agora tem um pedaço seu aqui dentro", diz a apresentadora para o noivo. "Nosso filho já existe", diz Duda, emocionado.

Com a voz embargada, Sabrina elogia a mãe, Kika, e diz que se espelha nela para criar seu primeiro filho: "Junto com o amor vem a responsabilidade. Eu quero ser uma mãe tão boa quanto a minha mãe foi para mim".

Folhapress