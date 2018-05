Com ironia, Bruna Marquezine responde alfinetada a Ana Clara

Após ser seguida por Bruna Marquezine no Instagram, Ana Clara – do “BBB 18” – foi alvo de críticas por parte dos internautas, que a acusaram de ter pago para ter a artista na rede social. A atriz, no entanto, abusou da ironia para responder uma das alfinetadas.

“Quanto será que a Ana Clara pagou para a Bruna Marquezine segui-la no Instagram?”, questionou uma usuária no Twitter.

Foto: Montagem/Reprodução/Instagram

Então, a namorada de Neymar Jr., rebateu: “Milhões, querida! Milhões”.

A ex-sister, aliás, viu a mensagem e ‘confirmou’ ao entrar na discussão. “Já já eu deposito, Bruna”, respondeu.

Vale lembrar que a carioca é a terceira ex-BBB mais seguida na web, atrás somente de Grazi Massafera e Sabrina Sato.

