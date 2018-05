Sabrina Sato passou por um série de exames nesta terça-feira (9) para poder receber alta do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde estava internada há mais de 20 dias por causa de uma gravidez de risco. A apresentadora deixou a unidade acompanhada pelo noivo, o ator Duda Nagle, pela irmã, a empresária Karina Sato, e a mãe, Dona Kika.

"Estou na poltroninha porque não posso fazer muita força. Mas olha a bagunça que está aqui! Eles estão arrumando para a gente poder ir embora", conta Sabrina, que voltará a gravar o Programa da Sabrina na segunda-feira (14), segundo a assessoria de imprensa de sua emissora.

No sábado (5), Sabrina revelou que espera uma menina com o noivo, Duda Nagle, e confirmou que está enfrentando uma gravidez de risco, durante entrevista para Rodrigo Faro no Programa da Sabrina.

Com gravidez de risco, Sabrina Sato recebe alta em SP após 20 dias. (Foto: Reprodução/Instagram)



"Todo dia para mim é uma vitória. Eu tenho um hematoma subcoriônico, também chamado de descolamento ovular. Quando eu fui internada, eu tive uma hemorragia. Achei que naquela hora tinha perdido o bebê", disse ela, que afirma estar vivendo o maior sonho de sua vida. Um médico consultado pelo programa explicou: "É uma falha entre o saco gestacional e o endométrio, onde forma um hematoma, um coágulo de sangue".

Sabrina disse que está entre nove e dez semanas de gestação. "Depois que descobri que tinha um bebê dentro de mim, ganhei uma força que nem sabia que tinha. Parece que o mundo se transformou. Hoje a minha prioridade é cuidar do bebê", frisou ela, que está há mais de 20 dias internada em repouso.

No bate-papo com o apresentador, Sabrina contou que ela e o bebê passam bem. "O bebê está extremamente saudável, coração batendo certinho, no tamanho ideal, se movimentando". Ela também explicou por que está tanto tempo afastada da televisão, além de revelar todos os detalhes da descoberta da gravidez. "As pessoas já estavam falando que eu estava mais inchada. Aí fiz um exame de farmácia em casa. Eu já queria (engravidar), mas não planejamos. Eu sonhava e o Duda também", disse ela, que naquele momento já se sentiu mãe. "Já senti que tinha que proteger, que esse feijãozinho dependia de mim", disse.

