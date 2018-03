Com drink na mão, Lawrence salta poltronas no Oscar

Instantes antes da 90ª edição do Oscar começar, a atriz se empolgou ao ver Meryl Streep e não hesitou: para chegar até a atriz, subiu de salto alto e drinque na mão para pular uma poltrona no teatro Dolby, onde acontece a premiação. A manobra deu certo e ela conseguiu trocar algumas palavras com Meryl. Já sentada, ela ainda conversou animadamente com Salma Hayek

Jennifer Lawrence já é conhecida por "causar" no Oscar. Em 2013, ao subir no palco para receber o prêmio de Melhor Atriz por O lado bom da vida, ela caiu na escadaria, mobilizando todo o mundo. Em 2015, ela voltou ao cair tropeçando no red carpet.



Jennifer Lawrence e Meryl Streep. Foto: Reprodução/Instagram

Quem Acontece