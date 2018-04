Com bom humor, Ticiane Pinheiro responde boato de gravidez

No último sábado (31), Ticiane Pinheiro compartilhou uma foto em que apareceu com César Tralli, ambos com as mãos na barriga da apresentadora. O clique, porém, deixou um dos seguidores em dúvida sobre uma possível gravidez, mas com bom humor a loira negou a suspeita.

“Tem alguém vindo por aí?”, questionou o internauta.

Sem perder a piada, a jornalista respondeu: “Sim! A menstruação [risos]”.

Vale lembrar que Ticiane já é mãe de Rafaella, de 8 anos, fruto de seu antigo casamento com Roberto Justus.

Foto: Reprodução/Instagram

Famosidades