Bastante frequente no Twitter, a atriz e cantora Cleo (que não usa mais Pires como sobrenome) se irritou com uma mensagem de um seguidor compartilhada no domingo (1). Na postagem, ele criticava uma suposta mudança que ela teria feito em seus lábios.

Cleo se irrita com especulações e conta qual mudança fez em seu rosto. (Foto; Reprodução/Instagram)



"Essa boca está um pouco estranha. Não modifique muito o seu corpo, você já nasceu linda, mocinha. Pense nisso", falou o fã.

Para acabar com as especulações, ela respondeu ao internauta com sinceridade e firmeza. "No meu rosto e corpo faço o que bem entender, quem tem que estar feliz com isso sou eu. E nunca mexi na minha boca, coloquei aparelho durante anos e mudou minha arcada. Minha boca não é perfeita, às vezes fica meio tortinha, às vezes mais cheinha, às vezes mais murchinha. Chama ser normal. Pense nisso", disparou ela, deixando claro que não gostou da insinuação.

Pouco depois, revelou que já fez uma cirurgia no rosto, mas nada que modificasse sua boca. "E pra ficar bem claro, a mudança plástica que fiz no rosto foi no nariz. E se eu quiser fazer mais alguma coisa eu faço e ninguém tem nada a ver com isso. Sigam em paz. Não sei que chatice é essa de ficarem enchendo o saco de quem faz plástica ou falando mal", concluiu ela.

Folhapress