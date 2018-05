Cleo Pires diz ser contra erotização dos seios femininos

Cleo compartilhou em suas redes sociais nesta segunda (28) uma crítica à sexualização dos seios feminino. Na legenda do vídeo em que aparece vestindo uma blusa branca sem sutiã, ela critica a forma como o machismo molda o corpo das mulheres.

"Eu tenho que manter meus seios presos porque um homem pode se sentir atraído? Então como eu me visto deve ir de acordo ao que um homem pensa?", escreveu ela, reforçando que seus seios não são orgãos sexuais e, antes disso, tem a função prática de alimentar um bebê.

Ela questiona também o fato de os homens poderem andar sem camisa naturalmente, enquanto as mulheres são constantemente pressionadas para não exibirem seus corpos. Para ela, se sentir atraído por um sexo ou outro não justifica desrespeitar ou oprimir aquelas pessoas.

Foto: Reprodução/Instagram

"Eu também me sinto atraída por homens, por diversas razões, mas não saio por aí desrespeitando eles ou usando isso como desculpa para reprimi-los. Dito isso, espero que nenhuma mulher tenha que ficar se explicando sobre como usa seu corpo ou não."

A atriz acredita que a erotização das formas da mulher seja resultado de uma construção cultural machista e que isso "oprime e cerceia a mulher das mesmas pequenas e sutis liberdades que o homem tem."

Cleo constantemente se manifesta sobre a sexualização excessiva do corpo feminino. A atriz, que lançou recentemente o EP Jungle Kid, já criticou a ideia de que ser vulgar e usar o corpo como meio de expressão seja algo condenável. "Não existe nada mais entediante do que ser sexy sem ser vulgar", disse ela na ocasião.

No Carnaval de 2018, ela causou rebuliço ao usar um decote com os seios expostos, cobertos apenas com um adesivo de mamilos. Sobre os looks que viraram assunto nas redes sociais, a atriz afirmou que não se importava com a repercussão e disse ter fetiche por si mesma.

Na publicação mais recente, Cleo reforçou que se sente bem com seu corpo e, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não faz as fotos ou os vídeos para os olhares masculinos, mas sim para si mesma.

"Vocês [homens] realmente acreditam na balela de que a testosterona faz vocês serem estúpidos? Que pena! Espero mais de vocês! E das mulheres que tem sido completamente oprimidas por esse pensamento e nem percebem, acordem, irmãs! Tá em tempo!"

Folhapress