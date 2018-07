Cleo resolveu responder perguntas de internautas sobre sua aparência na noite deste domingo (1º) no Twitter e negou que tenha feito algum procedimento na boca, conforme questionada por um seguidor. A atriz esclareceu ainda que a única cirurgia plástica a qual se submeteu no rosto foi no nariz.

"No meu rosto e corpo, faço o que eu bem entender. Quem tem que estar feliz com isso, sou eu. E nunca mexi na minha boca. Coloquei aparelho durante anos e mudou minha arcada. Minha boca não é perfeita. Às vezes, fica meio tortinha; às vezes, mais cheinha; às vezes, mais murchinha. Chama ser normal. Pense nisso!", respondeu ela.

Foto: Reprodução/Instagram

No post seguinte, Cleo ainda fez questão de ressaltar: "E pra ficar bem claro: a mudança plástica que fiz no rosto foi no nariz. E se eu quiser fazer mais alguma, eu faço e ninguém tem nada a ver com isso. Sigam em paz".

Ao fim, a atriz classificou como “chatice’’ quem investiga a vida dos outros para saber sobre plásticas. "Não sei que chatice é essa de ficarem enchendo o saco de quem faz plástica ou falando mal. Se a pessoa quer se aprimorar e pode, por que não? Gente sem mais o que fazer."

RedeTV!