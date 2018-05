Cleo diz ter alimentação 'sem neuras'

A atriz e cantora Cleo está em um dos melhores momentos da sua carreira. Depois de lançar seu primeiro EP da carreira solo, Jugle Kid, a filha de Gloria Pires mostrou toda sua sensualidade na nova campanha da marca LABELLAMAFIA. Em um papo exclusivo com a Vogue, Cleo falou sobre a nova etapa da carreira, os cuidados com o corpo e as mudanças no visual:

Você fez uma mudança radical no cabelo, já se acostumou? Curtiu?

Eu já me acostumei, sim. Estou adorando o meu cabelo assim! Na verdade, eu sempre adoro fazer mudanças para personagens, acho essencial para ajudar a construir e a me ver no papel também, então não vejo problema em mudar.

O que você mais canta no chuveiro?

Eu canto bastante Alice Caymi no chuveiro.

As fotos da campanha, como sempre, mostram o seu lado sexy. Como você se prepara para mostrar tudo isso nos cliques?

Não há uma preparação envolvida, é algo muito natural. O ambiente ajuda muito, então no dia das fotos todos estavam em um clima supertranquilo, me deixando livre para fazer o que quisesse. Quando temos uma equipe assim, fica mais fácil se soltar.

Quais são suas dicas de beleza?

Lavar sempre o rosto e hidratar bem a pele.

E de cuidados com o corpo?

Eu faço atividade física duas vezes na semana e tenho mantido uma alimentação saudável e balanceada, também. Mas sem neuras, sou muito tranquila em relação a isso.

Você está em um ótimo momento da sua carreira, isso está refletindo também na sua vida pessoal?

Com certeza. Estou em um momento muito feliz, no geral. Quando estamos realizadas, isso reflete em tudo. Hoje, meu foco é a carreira como cantora e atriz, no qual as duas estão indo muito bem.

As peças da campanha LABELLAMAFIA da são a sua cara, qual item você mais curtiu? E qual peça de roupa não pode faltar no seu armário?

Eu adorei a coleção inteira, difícil escolher uma. Coloquei um pouco de mim em cada peça e ficou demais, a marca também entendeu o meu estilo, a minha personalidade e isso aparece na coleção. O que não pode faltar no meu armário é um bom jeans.

Vogue